وفد مجلس الجبلاية وأعضاء الجمعية العمومية يزور العامرى فاروق في المستشفى

زار وفد من مجلس إدارة اتحاد الكرة، العامري فاروق نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في المستشفى، للاطمئنان على حالته الصحية عقب الوعكة الصحية التي تعرض لها منذ أكثر من شهرين.

وضم وفد اتحاد الكرة جمال علام رئيس مجلس الجبلاية ومحمد حلمي مشهور، إيهاب الكومي ودينا الرفاعي أعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وليد العطار المدير التنفيذي للاتحاد ومحمد الماشطة المستشار القانوني للاتحاد، وعدد من رؤساء أندية الجمعية العمومية.

وتمني مجلس اتحاد الكرة وأعضاء الجمعية العمومية بالشفاء العاجل للعامري فاروق، نائب رئيس النادي الأهلي.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي ينتظر رأي الكونسلتو الطبي لتحديد موقف سفر العامرى فاروق نائب رئيس النادي للعلاج في الخارج خاصة أن حالته الصحية لم تستجيب للعلاج منذ دخوله المستشفى ودخل في غيبوبة تامه.