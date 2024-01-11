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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في رحاب جامعة المنصورة لبحث سبل التعاون

جانب من لقاء رئيس
جانب من لقاء رئيس جامعة المنصورة بسفيرة الإمارات
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استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الخميس، السفيرة مريم الكعبي سفيرة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية والوفد المرافق لها، وذلك في اطار حرص جامعة المنصورة علي مد جسور التعاون والتواصل مع السفارات والملحقيات الثقافية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتور وليد الشناوي عميد كلية الحقوق، والدكتور أحمد أنور العدل المشرف العام علي إدارة الوافدين.

فيما رحَّب الدكتور شريف يوسف خاطر بتشريف السفيرة والوفد المرافق لها فى رحاب جامعة المنصورة، مؤكدًا على عمق الروابط والعلاقات الوطيدة بين مصر ودولة الامارات الشقيقة علي مر التاريخ  وحرص جامعة المنصورة علي الإهتمام بالطلاب الاماراتيين الدارسين بمختلف كليات الجامعة بالمرحلتين (الجامعية الأولي – الدراسات العليا) وتقديم أفضل سُبل التعليم الحديث والبرامج المميزة لتزويدهم بالعلم والثقافة باعتبارهم سفراء حقيقيين لجامعة المنصورة في بلادهم.

كما أستعرض رئيس الجامعة البرامج التعليمية المتميزة وبرامج التوأمة مع الجامعات الدولية ومنها برنامجى المنصورة مانشستر الطبى بكليتى الطب وطب الأسنان، المراكز البحثية المتميزة اقليميًا ودوليًا وكذلك برامج زراعة الأعضاء والتفوق النوعى للمستشفيات والمراكز الطبية حتى أصبحت قلعة الطب فى مصر.

وعبرت السفيرة مريم الكعبي عن سعادتها البالغة بزيارة جامعة المنصورة، مؤكدة علي مكانة الجامعة العلمية والأكاديمية والسمعة المرموقة التي تتمتع بها وما حققته من تقدم ملموس في قطاع التعليم، وتناقش الطرفان علي امكانية بحث سبل التعاون الأكاديمي في كافة المجالات العلمية والثقافية والبحثية، وذلك لتبادل الخبرات وتقوية العلاقات مع الجامعة.

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