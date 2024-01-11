وزير الرياضة ومحافظ الوادي الجديد يشهدان نهائي دوري مراكز الشباب

شَهِدَ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ؛ نهائي دوري مراكز الشباب توتال انرجيز بالمحافظة، بين فريقي غرب الموهوب والخارجة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور لفيف القيادات التنفيذية والتشريعية والشعبية وشيوخ وعواقل المحافظة، وقيادات وزارة الشباب والرياضة.



وتوُج فريق مركز شباب غرب الموهوب بطلًا لدوري مراكز الشباب توتال انرجيز محافظة الوادي الجديد، بعد تغلبه علي فريق مركز شباب الخارجة بثلاثية نظيفة، في المباراة التي أُقيمت علي ملعب الاستاد الرياضي، ليتأهل إلي التصفيات النهائية لدوري مراكز الشباب علي مستوي محافظات الجمهورية.



أكد وزير الشباب والرياضة، الاهتمام البالغ بتنفيذ حزمة من الأنشطة والبرامج وتطوير المنشآت داخل جميع المحافظات، لاسيما الحدودية في ضوء توجيهات القيادة السياسية، مبيناً أن الوزارة ماضية في التوسع في المشروعات بالمحافظات الحدودية، والتي تلقى إقبالا كبيراً من النشء والشباب.



وأوضح صبحي، أن تنفيذ دوري مراكز الشباب في نسخته العاشرة من ثمار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الرياضة والشباب في مصر، وتشجيع الشباب على ممارسة النشاط الرياضي والتفاعل مع المجتمع المحلي، سعيًا لاختيار أفضل لاعبين من مراكز شباب المحافظة من بداية انطلاق المرحلة الأولى من الدوري لينضموا عقب ذلك إلى منتخب المحافظة؛ للتنافس في بطولة منتخبات المحافظات.



وأشار الوزير إلي أن إقامة النسخة العاشرة من دوري مراكز الشباب للمرة الأولى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ينُم عن دوره الهام في اكتشاف الموهوبين في لعبة كرة القدم ونشر ثقافة الممارسة الرياضية والمشاركة الفعالة للشباب وجذبهم للمشاركة في أنشطته المتنوعة فضلاً عن دعم الأندية والمنتخبات الوطنية بانتقاء اللاعبين المتميزين من الشباب وإتاحة الفرصة للمواهب المتميزة.



وقال صبحي :"كل االشكر والتقدير إلي كل القائمين علي تنفيذ دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة، وبخاصة مع انطلاق نهائيات المحافظات، والجهد المشكور من جانب الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية من خلال الإدارة العامة لأنشطة وفعاليات مراكز الشباب، ومديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، وشركة توتال، وكل من له دور لخروج هذا النهائي بشكل ناجح وملفت".



من جانبه، قال محافظ الوادي الجديد إن المحافظة تولي اهتماماً كبيراً بقطاع الشباب والرياضة، ولا تألوا جهدا في تقديم كامل الدعم والمساندة للقطاع لدوره الهام في تشكيل الوعي والوجدان لدى الشباب باعتبارهم القوه الفعالة لبناء وتنمية المجتمع والذي يتفق تماماً مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان، مشيدًا بأداء للفريقين والذي اتسم بالندية والروح الرياضية العالية.



وأعلن اللواء محمد الزملوط عن تقديم دعم بخلاف الجوائز المالية المقدمة من وزارة الشباب والرياضة، بمبلغ ١٠٠ ألف جنيه للمركز الأول وسبعة رحلات عمرة لأهالي مركز شباب غرب الموهوب صاحب المركز الأول، و٧٥ ألف جنيه للمركز الثاني مركز شباب الخارجة.



تم اجراء الأدوار التمهيدية بدوري مراكز الشباب بالوادي الجديد، لعدد ٤٨ مركز شباب بإجمالي مشاركة لعدد ۱۷۰۰ لاعب وجهاز فني وإداري، وذلك من أصل عدد مراكز الشباب بالوادي الجديد ۸۰ مركز شباب من ضمنها ۱۲ مركز شباب حياة كريمة، أعقبها اجراء التصفيات وتصعيد عدد ٢٤ فريق وعمل دوري بينهم اعتباراً من أغسطس ۲۰۲۳، وتم تقسيمهم على أربعة مجموعات وفق التوزيع الجغرافي والمكاني للمراكز ، وأقيمت على ثماني ملاعب نجيل صناعي إقامتها الوزارة.



وشهد الدوري بالمحافظة، إجمالي المباريات ۱۱۹ مباراة، إجمالي الأهداف التي تم احرازها ٨٥٢ هدف، اللاعب أحمد ايهاب عبد الحميد هدافًا الدوري برصيد ١٦ هدف.



يحصل من وزارة الشباب والرياضة، صاحب المركز الأول مركز شباب غرب الموهوب علي ١٠٠ ألف جنيه، والمركز الثاني مركز شباب الخارجة علي مبلغ ٧٥ ألف جنيه، والمركز الثالث مركز شباب الداخلة علي مبلغ ٥٠ ألف جنيه، بخلاف مبلغ النقاط المحتسبة لكل فريق أثناء الدوري والمُقدرة ب ٥٠٠ جنيه لكل نقطة بحصدها الفريق.