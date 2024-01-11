كوكتيل مخدرات.. قرار جديد ضد عاطل ضبط بحوزته هيروين وشابو بالإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق، بإحالة عاطل يدعي "محمد خ، ع" 45 سنة، ضبط بحوزته نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو، قبل توزيعها على عملائه بدائرة مركز شرطة فايد، للمحاكمة الجنائية.

بدأت التفاصيل عندما تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من الرائد محمود عبداللطيف رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بورود معلومات للنقيب أحمد ممتاز عن قيام عاطل يعد من أكبر مروجي المواد المخدرة بمنطقة العمار بقرية سرابيوم بنطاق دائرة المركز، يقوم بحيازة كمية كبيرة من الهيروين والمواد المخدرة، على الفور أمر بتقنين الإجراءات وسرعة ضبطه.



بتقنين الإجراءات، انتقلت قوة مكبرة بقيادة النقباء أحمد ممتاز، وأحمد جمال إلى مكان المتهم، وباستهدافه تمكنت القوة من ضبطه، وعثر بحوزته علي نصف كيلو هيروين وكمية كبيرة من مخدر الشابو وسيارة ماركة النترا جارٍ الكشف عنها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة للاتجار، وتحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.