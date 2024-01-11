إحالة عاطل ضبط بحوزته 8 "طرب حشيش" بالإسماعيلية للمحاكمة

أمرت جهات التحقيق بالإسماعيلية، بإحالة عاطل ضبط بحوزته كمية كبيرة من مخدر الحشيش قبل بيعها وتوزيعها على عملائه في منطقة القصاصين للمحاكمة الجنائية.

وردت معلومات للنقيب أحمد حمدي، معاون مباحث مركز شرطة القصاصين، عن قيام أحد العناصر الإجرامية بحيازة كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبتقنين الإجراءات القانونية واستهدافه، تم إلقاء القبض على المتهم وبحوزته ٨ طرب من مخدر الحشيش، قبل توزيعها على عملائه بنطاق دائرة المركز.

كما تم ضبط مبلغ مالي كبير وهاتف محمول بحوزة المتهم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بهدف الاتجار في المواد المخدرة، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، تم تحرير المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.