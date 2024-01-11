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الجمعة 12 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

بعد ضياع صفقة كمال.. كواليس مفاوضات الزمالك لضم ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب فيوتشر
ناصر ماهر لاعب فيوتشر
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تحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية، الحصول على موافقة نادي فيوتشر النهائية لبيع نجم الفريق ناصر ماهر إلى نادي النادي الأبيض في الميركاتو الشتوي . 

ويتفاوض الناديين في الفترة الحالية حول القيمة المالية في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك، وترحيب إدارة فيوتشر برحيله .

ويأتي تفاوض الزمالك مع فيوتشر لضم ناصر ماهر بعد أن فقد الفارس الأبيض فرصة ضم نجم فيوتشر عمر كمال والذى حسمت إدارة فيوتشر قرارها ببيعه للأهلي . 

ويحصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا الجمعة، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة . 

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الزمالك فيوتشر ناصر ماهر أيمن مصطفى