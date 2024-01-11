بعد ضياع صفقة كمال.. كواليس مفاوضات الزمالك لضم ناصر ماهر

تحاول إدارة الزمالك في الفترة الحالية، الحصول على موافقة نادي فيوتشر النهائية لبيع نجم الفريق ناصر ماهر إلى نادي النادي الأبيض في الميركاتو الشتوي .

ويتفاوض الناديين في الفترة الحالية حول القيمة المالية في ظل رغبة اللاعب في الانتقال للزمالك، وترحيب إدارة فيوتشر برحيله .

ويأتي تفاوض الزمالك مع فيوتشر لضم ناصر ماهر بعد أن فقد الفارس الأبيض فرصة ضم نجم فيوتشر عمر كمال والذى حسمت إدارة فيوتشر قرارها ببيعه للأهلي .

ويحصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم وغدا الجمعة، على أن يستأنف الفارس الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على ملعب النادي الأبيض في ميت عقبة .

ويقود الزمالك حاليا المدرب معتمد جمال وذلك لحين التعاقد مع مدرب أجنبي سوبر خلفا للمدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.