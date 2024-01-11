ميدفيديف: اكتمال تسليم كل الأسلحة المخطط لها خلال 2023 في روسيا

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف إن جميع عمليات التسليم المخطط لها للأسلحة المطلوبة بشدة في روسيا في عام 2023 قد اكتملت.

وأوضح ميدفيديف خلال ترأسه اجتماعا لمجموعة المجمع الصناعي العسكري للتحكم في إنتاج الأسلحة: "أود أن أشكر الجميع مرة أخرى على عملهم الواضح والمنسق بشكل جيد العام الماضي"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالاستخدام الفعال لجميع الطائرات الروسية بدون طيار خلال عملية خاصة في أوكرانيا.

وفي 10 يناير الجاري، ذكرت روستيخ أن أحدث قنبلة انزلاقية من نوع Drill قد اجتازت جميع الاختبارات بنجاح، وأن الإنتاج الضخم للذخيرة سيبدأ هذا العام.