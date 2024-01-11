بدء تنفيذ مشروع توسعة صالات استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بأسوان

افتتحت اليوم الخميس، صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو بأسوان بعد تطويرها، وذلك ضمن إجراءات وزارة السياحة والآثار لتحسين التجربة السياحية لزائري المقصد السياحي المصري .

وقال د. خالد شريف مساعد وزير السياحة والآثار للتحول الرقمي والمشرف على الإدارة العامة لتطوير الخدمات بالمواقع السياحية والأثرية والمتاحف، أن صالة استقبال الزائرين بمعبد كوم أمبو تعد الثانية التي يتم تطويرها حيث قامت الوزارة بتطوير وافتتاح صالة استقبال الزائرين بمعبد إدفو بأسوان في سبتمبر الماضي.

وأضاف شريف، إن مشروع توسعة صالات استقبال الزائرين بالمعابد المصرية يهدف إلى رفع قدرتها على استيعاب عدد أكبر من الزائرين وجعل عملية الدخول أكثر يسر وسهولة، بما يعمل على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحسين التجربة السياحية بالمقصد السياحي المصري.

من جانبه قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن هذا الافتتاح يأتي ضمن سلسلة المشروعات التي تقوم بها الوزارة لتطوير صالات استقبال الزائرين وآليات بيع التذاكر الإلكترونية بالمواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة، ولاسيما الأكثر زيارة، حيث وجه وزير السياحة والآثار أحمد عيسى بضرورة تنفيذ المشروعات التي تهدف إلى زيادة القدرة الاستيعابية لصالات ومنافذ بيع تذاكر دخول هذه المواقع الأثرية والمتاحف على وجه السرعة.

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