وزير العمل الفلسطيني: إسرائيل تحاول محو غزة مثل الـ500 قرية عام 1948 (فيديو)

قال الدكتور نصري أبو جيش، وزير العمل الفلسطيني، إن القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من دولة جنوب أفريقيا الصديقة، التي عانت من نظام الفصل العنصري ونظام الاستعمار، نتيجة توافر معطيات وجود إبادة جماعية في فلسطين.

وأضاف "أبو جيش"، خلال مداخلة على قناة القاهرة الإخبارية، أن محكمة العدل الدولية هي الجسم الرئيسي والقضاء الرئيسي في نظام الأمم المتحدة، وفلسطين ليس عضو في هذا الجسم، لكن تقديم الدعوى من دولة صديقة ودعمها من عدة دول صديقة وشقيقة ومن منظمات مثل منظمة التعاون الإسلامي وغيرها هذا إنجاز، مشيرا إلى تبرع وتعهد عدد كبير من المحاميين الدوليين ومن النشطاء القانونيين بالدفاع عن الشعب الفلسطيني وتقديم كل الأدلة والبراهين على أن هناك إبادة جماعية حدثت في قطاع غزة من 7 أكتوبر وحتى الآن.

ولفت إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تحاول وتنفذ فيها إسرائيل إبادة جماعية، ولكنها تحاول أن تمسح قطاع غزة عن خارطة فلسطين، وسابقا كانت قد مسحت أكثر من 500 قرية فلسطينية في 1948 عن خارطة فلسطين.