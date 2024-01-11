أورمان المنوفية: إطلاق حملة "ستر ودفا وإطعام" لتوزيع بطاطين وألحفة الشتاء

أطلقت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بالمنوفية، حملة "ستر ودفا وإطعام"، والتي تستهدف توزيع الألاف من الألحفة والبطاطين على غير القادرين بقرى ونجوع ومراكز محافظة المنوفية لمجابهة فصل الشتاء.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الحملة تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

وأوضح أن توزيع بطاطين الشتاء هذا العام على غير القادرين فى القرى والنجوع بالمحافظة من خلال مكتب الأورمان فى المنوفية برعاية اللواء ابراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، وبالتعاون مع عدد كبير من الجمعيات الأهلية الصغيرة، وتحت إشراف كامل من مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة.

وأشار إلي أنه من خلال "ستر ودفا" يمكن للمتبرعين ان يقوموا بالتبرع لحملة ستر ودفا واطعام بالمشاركة فى توفير 2 بطانية بتكلفة 240 جنيها أو 3 بطاطين بـ360 جنيها أو توفير 2 بطانية ولحاف بسعر 455 جنيا، وذلك ليستطيع الجميع المساهمة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا ووصول الخدمة الى أكبر عدد من المستفيدين .

واختتم "شعبان" أن توزيع الحفة وبطاطين الشتاء على غير القادرين نشاط خيرى موسمى أطلقته الأورمان قبل عدة سنوات وتحرص على تنفيذه مع قدوم فصل الشتاء من كل عام ونجحت من خلاله وحتى الآن في توزيع ملايين الألحفة والبطاطين على غير القادرين.