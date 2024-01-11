مدرب الزمالك يطلب من الإدارة ضم صفقات جديدة

أكد مصدر بنادي الزمالك، أن معتمد جمال مدرب الفريق، طلب من إدارة النادي الأبيض ضرورة حل أزمة إيقاف القيد خلال شهر يناير الجاري، وذلك من أجل ضم صفقات جديدة .

وقال المصدر في تصريح للبوابة نيوز اليوم الخميس، معتمد جمال أكد للإدارة أن الفريق يعاني فنيا في أكثر من مركز، وأن الصفقات الجديدة السوبر ستساعد الفريق في المنافسة بقوة على البطولات وخاصة بطولتي الكونفيدرالية الأفريقية وكأس مصر .

وتحاول إدارة نادي الزمالك في الفترة الحالية حل أزمة إيقاف قيد فريق الكرة وذلك بسداد أجزاء من الغرامات المالية الكبيرة على النادي في الاتحاد الدولي الكرة القدم .

ويحصل لاعبي الزمالك على راحة سلبية من التدريبات اليوم الخميس وغدا الجمعة بقرار من المدرب معتمد جمال، على أن يستأنف الفريق تدريباته بعد غد السبت على ملعب النادي في ميت عقبة .