رئيس جامعة المنوفية يتفقد سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم والإعلام

تفقد الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة بالمنوفية لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية العلوم، يرافقه الدكتور حسن عليوه عميد الكلية، والدكتور ياسر كمال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كما تفقد القاصد لجان امتحانات كلية الإعلام بحضور الدكتور ندية القاضي عميد الكلية، والدكتور عادل رفعت والدكتور شرين البحيري وكيلا الكلية والدكتور السيد السعيد رئيس قسم الاتصال والتصوير .

واطمأن القاصد خلال جولتة على حسن سير الإمتحانات باللجان والتزام الطلاب بالقواعد المقررة و تواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين ،مشيدا بتجهيزات اللجان ، وتواجد الأساتذة فى قاعات الإمتحانات لتحقيق الانضباط ،والرد على استفسارات الطلاب .

كما حرص رئيس الجامعة خلال جولته على استطلاع آراء الطلاب حول طبيعة الإمتحانات ومستوى الأسئلة .

وشدد القاصد على ضرورة توفير كل مقومات الراحة للطلاب والرعاية الطبية اللازمة بقاعات الإمتحانات والبدء في أعمال التصحيح فور الإنتهاء من امتحان كل مادة .

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