زي النهاردة... أول محاولة ناجحة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين

تمر علينا اليوم الخميس الموافق 11 يناير من كل عام، ذكري نجاح أول محاولة لمعالجة مرضى السكري بعقار الإنسولين، وذلك عام 1922، حيث تلقي ليونارد طومسون البالغ من العمر 14 عاما أول حقنة أنسولين ناجحة كعلاج لمرض السكري.

حيث استخرج الطبيب “فردريك بانتنغ” تركيبة الأنسولين نقية بشكل جيد من بنكرياس الماشية، ومُنح جائزة نوبل في عام 1923 عن هذا الإكتشاف.



فردريك غرانت بانتنغ

هو طبيب كندي، ولد في 14 نوفمبر 1891، وحصل على جائزة نوبل في علم الطب عام 1923، وجاء ذلك مناصفة مع الأسكتلندي جون مكليود، وإكتشف علاج مرض السكر الإنسولين عام 1921.

اقتسم" بانتنغ" نصيبه المالي من الجائزة مع تلميذه وشريكه في أبحاثه “تشارلز بست” الذي لم تشمله الجائزة بشكل رسمي نظرا لأنه كان طالبا في ذلك الوقت.

وفي عام 1934 منح فريدريك بانتنغ رتبة نبيل من قبل الملك جورج ألبرت، وحصد المركز الرابع بالتصويت في برنامج كأفضل الكنديين في عام 2004.