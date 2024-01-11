الأهلي يحسم الصفقة الثانية.. تفاصيل التعاقد مع عمر كمال

حسم النادي الأهلي، صفقة عمر كمال عبد الواحد لاعب مودرن فيوتشر ومنتخب مصر بعد إنهاء كافة التفاصيل مع نادي فيوتشر في الساعات المقبلة في حضور والد اللاعب بسبب تواجد عمر كمال عبد الواحد مع المنتخب في كوت ديفوار.

وكشف مصدر بالنادي الأهلي، أن النادي حسم صفقة عمر كمال عبد الواحد، مقابل انتقال ثلاثي الأهلي محمد أحمد زعلوك وأحمد خالد كباكا وعبدالرحمن رشدان لمدة موسمين ونصف.

وأضاف المصدر أن النادي الأهلي وضع بند في عقد زعلوك وكباكا بأحقية النادي في استعادتهم بعد مرور موسم ونصف وتعويض نادي فيوتشر بلاعبين بدلاء للثنائي.

ومن المنتظر أن يعلن النادي الأهلي خلال الساعات المقبلة عن التعاقد رسميا مع عمر كمال عبدالواحد ليكون الصفقة الثانية خلال الميركاتو الشتوي بعد التعاقد مع الفلسطيني وسام أبو علي.