عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا: 48 امرأة و117 طفلا يقتلون يوميا في غزة

قالت سارة بودفين جونز، ممثل فريق القانوني لجنوب إفريقيا، أمام محكمة العدل الدولية، إن هناك 48 امرأة و117 طفلا في قطاع غزة يقتلون بمعدل يومي، وأن أكثر من 10 أطفال في قطاع غزة يفقدون يوميا طرفا واحدا على الأقل من أطرافهم.

وأضافت خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، أن الشعب الفلسطيني في غزة محاصر ومحروم من أساسيات الحياة، والمنشآت المدنية في قطاع غزة تحت القصف المستمر، والأطفال في غزة محرومون من الماء والغذاء والتعليم، ومعظم مباني غزة ومنشآتها مسحت عن الأرض.

وأكدت ممثل الفريق القانوني لجنوب إفريقيا، إن واجب الدول الأعضاء في اتفاقية منع الإبادة منع ارتكابها ومعاقبة مرتكبيها، ومن حقنا ضمان المحافظة على أحكام اتفاقية منع الإبادة الجماعية، والتطرق إلى الضرر الذي لا يمكن جبره.

وأكدت أن قرار مجلس الأمن الدولي بتيسير وصول المساعدات إلى غزة لم يتم تنفيذه، وأن هناك نحو مليوني مهجر في قطاع غزة، مؤكدة أن قطاع غزة يعاني من حصار مستمر منذ 16 عاما.