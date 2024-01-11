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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب إفريقيا: ما تقوم به إسرائيل يرقى لمستوى إبادة جماعية

جون دوجارد
جون دوجارد
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قال جون دوجارد، رئيس فريق المحامين الدوليين لجنوب أفريقيا، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدي إلى قتل المدنيين الأبرياء.

وتابع، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية،اليوم الخميس، أن جنوب إفريقيا مصدومة من رد فعل إسرائيل على ما حدث في 7 أكتوبر، حيث أن إسرائيل لا تميز بين المحاربين والمدنيين وما تقوم به يرقى لمستوى إبادة جماعية، لافتا إلى تحول قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب فيه جريمة إبادة جماعية منتهكة جميع اتفاقيات منع الإبادة الجماعية.

وأضاف، أن بريتوريا اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة، وحذرت إسرائيل أمام الجنائية الدولية من استمرار جرائمها في غزة إلا أنها رفضت كل الاتهامات، موضحًا أنه يجب على إسرائيل ان تكون على دراية بتصريحات المعلنة من جنوب أفريقيا.

جنوب أفريقيا قطاع غزة ابادة جماعية