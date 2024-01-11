أبرز ما جاء بجلسة محكمة العدل الدولية لإسرائيل

قال أبو بكر بشير، مراسل القاهرة الإخبارية من لاهاي، إن وفد جنوب إفريقيا بدأ في الحديث عن الأرضية القانونية لهذه الدعوى، وهي أن إسرائيل موقعة بالفعل على اتفاقية منع الإبادة الجماعية وبالتالي يجوز قانونا محاسبتها؛ ثم بدأ بسرد الوقائع على الأرض التي من خلالها تتهم جنوب إفريقيا إسرائيل بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية.

وأضاف خلال رسالة على الهواء: "تحدثوا عن ممارسات الجيش الإسرائلي على الأرض ابتداء بالقصف العشوائي، وتعمد قتل المدنيين الرجال والنساء والأطفال بأعداد كبيرة وبنية إبادة جميع سكان قطاع غزة أو معظمهم، وهذا ما تنص عليه الاتفاقية الموقعة من إسرائيل".

وتابع: "وتحدثوا أيضا أن إسرائيل تقول إنها تحدد أماكن آمنة للفلسطينيين ثم تستهدفهم بهذه الأماكن، وأنها سمحت وفتحت ممرات تقول إنها آمنة وتتعمد استهداف الناس بها، كما تمنع دخول المساعدات وقطعت المياه والكهرباء والدواء، وتعمدت استخدام القوة المفرطة بنية قتل أعداد كبيرة من السكان".