إحالة عاطل بتهمة تعذيب نجل زوجته حتى الموت في الإسماعيلية للجنايات

أمرت جهات التحقيق، بإحالة عاطل متهم بقتل نجل زوجته والذي يبلغ من العمر ٣ سنوات، في مركز ومدينة فايد بالإسماعيلية، للمحاكمة الجنائية.



البداية كانت بتلقي وحدة مباحث مركز شرطة فايد برئاسة الرائد محمود عبد اللطيف، إخطارا من المستشفى العام، يفيد بوصول طفل ٣ سنوات جثة هامدة، وعلى جسده آثار تعذيب، وعلى الفور انتقلت قوة موسعة برئاسة النقباء محمد عبد الباسط وأحمد ممتاز إلى المستشفى، وتبين أن زوج والدته قام بتعذيبه وعقره في أماكن متفرقة بجسده وادعى أنه أثناء نزوله من درج السلم سقط مغشيا عليه، وقام باصطحابه للمستشفى.



وبوصوله للمستشفى وبالكشف عليه تبين وجود آثار للتعذيب على جسده، وبتقنين الإجراءات ألقت المباحث القبض عليه.

وبمناقشة المتهم، أفاد بأنه كان يقوم بتأديبه ولم يقصد قتله، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.