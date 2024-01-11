إستونيا: يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة من أجل أوكرانيا

قال الرئيس الإستوني آلار كاريس، اليوم الخميس، إن بلاده ستقدم مساعدات بقيمة 1.2 مليار يورو لأوكرانيا حتى عام 2027، مشددا على أنه يجب على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه.

وأعلن الرئيس الإستوني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، على أنه "داخل الاتحاد الأوروبي، قدمنا بالفعل مساعدة بقيمة 5 مليارات يورو لأوكرانيا وتيجب أن يستمر هذا الدعم"، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية. وأضاف كاريس أن مساهمة إستونيا ستكون طويلة المدى حتى عام 2027 مليار يورو، وأوكرانيا بحاجة إلى أسلحة أكثر وأفضل"، مشيرا إلى أنه يتعين على الاتحاد الأوروبي زيادة إنتاج الأسلحة حتى تتمكن أوكرانيا من الحصول على كل ما تحتاجه "ليس غدا، بل اليوم".

وتابع: "يجب أن تهدف أفعالنا إلى منع أي حرب عدوانية في أوروبا في المستقبل، وستحظى أوكرانيا بدعم إستونيا طالما استمرت الحرب".

وأشار الرئيس أيضًا إلى أن إستونيا ستزود أوكرانيا سنويًا بنسبة 0.25٪ من ميزانية الدفاع للبلاد.

وزار الرئيس فولوديمير زيلينسكي ليتوانيا في 10 يناير وفي 11 يناير، وصل إلى إستونيا، وقد ومن المنتظر أن يلتقي زيلينسكي أيضًا برئيس الوزراء الإستوني كاجا كالاس ويلقي خطابًا في البرلمان الإستوني.