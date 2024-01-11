غادة عادل تخوض السباق الرمضاني بمسلسل لايت كوميدي "لانش بوكس"

تشارك الفنانة غادة عادل في دراما رمضان 2024، بمسلسل "لانش بوكس" مع الفنانة جميلة عوض وفدوى عابد، حيث كشفت الشركة المنتجة عن البوسترات التشويقية الخاصة بالعمل.

وظهرت نجمات العمل بشكل متخفي معتمدين على النظام التشويقي، حيث تغطي وجههم بالكامل إلا عينيهم وتمسك في يدها مسدس مع جملة ترويجية: "يا ترى هيتكشف سري؟ قريبًا في رمضان 2024".

كشفت الفنانة غادة عادل عن تفاصيل العمل، قائلة: "مسلسل لانش بوكس كوميدي يميل إلى الفانتازيا، المسلسل بيحكي عن ثلاث ستات.. واحدة ربة منزل، والتانية تعمل في سوبر ماركت، والتالتة تعمل في مستشفى.. ويتمتعن بعلاقة صداقة".

وتابعت: "بيتعرضوا لمغامرات في الدنيا بتوصلهم لحاجات غريبة وعجيبة في إطار كوميدي".

وفي هذا السياق، يشارك في بطولة مسلسل "لانش بوكس" كل من غادة عادل، جميلة عوض، فدوى عابد، أحمد وفيق، أحمد الشامي، هشام إسماعيل، عمرو رمزي، مطرب الراب شاهين، وإخراج هشام الرشيدي.