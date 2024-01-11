رئيس الوزراء الفلسطيني: نشكر جنوب أفريقيا على خطوتها لاتهام إسرائيل بارتكاب جـرائم إبادة جماعية

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتيه، إن اليوم تقف إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، مضيفا أننا نشكر جنوب أفريقيا على خطوتها لاتهام إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية أمام محكمة العدل الدولية.

وأشار رئيس الوزراء الفلسطيني، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، إلى أن العالم الذي لا يريد أن يرى الإبادة المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني هو مجرم.

وأكد أن 23 ألف إنسان قتل في غزة، وقطع الماء والكهرباء والدواء يعد إبادة جماعية، لافتا إلى أنه يجب أن ينتقل العالم من الإدانات إلى الفعل وندعو الشعوب إلى تأييد جنوب أفريقيا من كل عواصم العالم.