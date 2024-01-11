وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمدارس طنطا

تابع المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الخميس، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل، والتي بدأت في التاسع من يناير الجاري وتستمر حتى الرابع والعشرين من نفس الشهر، حيث يؤدي الامتحان اليوم طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي، والأول والثاني الإعدادي، والأول والثاني الثانوي العام، والثاني والرابع التجاري والفندقي، والثاني والثالث الصناعي نظام السنوات الخمس، والصف الثاني الزراعي، وفقا لجدول امتحانات النصف الأول من العام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤.

وتوجه وكيل الوزارة لمتابعة عدد من مدارس إدارة شرق طنطا التعليمية، حيث قام بمتابعة مدرسة ناصر الابتدائية بحي السلام، ومدرسة الشهيد عطية عبد المحسن عطية الابتدائية المشتركة، ومدرسة محمد فريد الإعدادية.

وخلال المتابعة بمدرستي ناصر الابتدائية بحي السلام، ومحمد فريد الإعدادية بنين، اطمأن وكيل الوزارة إلى عدم وجود أي شكاوى من الامتحان، ووضوح الورقة الامتحانية، ومطابقتها للمواصفات وفق تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم قام بتفقد حجرات الكنترول بالمدرستين، واطمأن إلى التصحيح والرصد الورقي والالكتروني، وقدم الشكر لأعضاء الكنترول الداخلي بالمدرسة لتعاونهم وإنجاز العمل أولا بأول، ونبه بدقة الرصد، وعدم استخدام أقلام الرصاص في الرصد، أو استخدام المزيل، كما قدم الشكر لمدير مدرسة محمد فريد الإعدادية بنين، لانضباط لجان المدرسة ونظافتها.

وخلال متابعته، بمدرسة الشهيد عطية عبد المحسن عطية الابتدائية المشتركة، تبين عدم ضبط اللجان، وعدم انتظام أعمال الامتحانات بها، وعدم وجود متابعة جيدة لمدير المدرسة للجان سير الامتحان، مما يخل ذلك بمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، وعلى الفور تم إحالة عدد ٢ من الملاحظين بأحد اللجان إلى الشؤون القانونية بالإدارة، بالإضافة إلى مدير المدرسة، لعدم ضبط اللجان، والإهمال في متابعة سير الامتحان.

وخلال المتابعة بكنترول المدرسة، شدد وكيل الوزارة على ضرورة الرصد بالشيت الورقي والالكتروني يوميا، والانتهاء يوميا من التصحيح، وعدم استخدام المزيل وأقلام الرصاص أثناء الرصد، وعدم السماح بدخول أي شخص بخلاف أعضاء لجنة النظام والمراقبة، وعدم السماح نهائيا بالمحمول، والتدخين داخل الكنترول، والالتزام بالضوابط والتعليمات الامتحانية المنظمة.

من ناحية أخرى، صرح وكيل الوزارة، أنه نحو ١١٣٤٧١ طالب من الصف الرابع الابتدائي، ونحو ١١٠٢٧٩ طالب من الصف الخامس الابتدائي، ونحو ١١٠٥٨٦ طالب من الصف السادس الابتدائي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية، والمهارات المهنية، ونحو ١٠٥٠٩٩ طالب من الصف الأول الإعدادي، ونحو ٩٨٨٢٣ طالب من الصف الثاني الإعدادي، يؤدون اليوم الامتحان في مادتي الدراسات الاجتماعية والتربية الدينية، ونحو ٤٤٢٥٥ طالب من الصف الأول الثانوي، و٤٠٨٢٦ طالب من الصف الثاني الثانوي، يؤدون اليوم الامتحان في المواد غير المضافة، فيما يؤدي نحو ١٨٢٩٠ طالب من الصفين الثاني والثالث الفني الصناعي، ونحو ٣٤٤٧ طالب من الصف الثاني الزراعي، ونحو ١٥٦٩٩ طالب من الصفين الثاني والرابع التجاري والفندقي يؤدون اليوم الامتحان في مواد مختلفة تبعاً لتخصصاتهم، ووفقا للجدول المعلن.