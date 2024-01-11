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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: إسرائيل ترتكب جريمة إبادة جماعية في غزة

قصف قطاع غزة
قصف قطاع غزة
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قال الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة أدى إلى قتل المدنيين الأبرياء. 

وأضاف خلال جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، أن قطاع غزة تحول إلى سجن مغلق ترتكب إسرائيل فيه جريمة إبادة جماعية. 

وأشارإلى أن أفعال إسرائيل في غزة تنتهك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، موضحا أن بريتوريا اتهمت إسرائيل في مجلس الأمن بالانخراط في أعمال إبادة جماعية بقطاع غزة. 

وأكد أن بريتوريا حذرت إسرائيل أمام الجنائية الدولية من استمرار جرائمها في غزة إلا أنها رفضت كل الاتهامات. 

محكمة العدل الدولية دعوى جنوب أفريقيا