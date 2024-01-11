ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بقتل شاب بالمنيرة الغربية للمحاكمة

أرشيفية
أرشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قررت النيابة العامة بشمال الجيزة إحالة المتهم بقتل شاب بالمنيرة الغربية بطعنة نافذة بالبطن إلى المحاكمة الجنائية

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة المنيره الغربيه بمقتل شاب في مشاجرة بين طرفين، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى زياد.ا.ب، 25 عامًا، طعنه نافذة بالبطن.

وبعمل التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب قيام طفل بإلقاء طوبة على محل الطرف آخر تسبب في كسر الزجاج، فتطورت المشاجرة بين الطرفين ولقي أحدهما مصرعه بطعنه نافذة.

وتمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

النيابة العامة بقتل شاب بالمنيرة قسم شرطة المنيرة الغربية