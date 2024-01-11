ممثل جنوب أفريقيا لـ«العدل الدولية»: مستقبل غزة يتوقف على قرار المحكمة

قال ممثل جنوب افريقيا في محكمة العدل الدولية، إنّ بلاده تدرك عدم قانونية أعمال الإبادة الجماعية التي تشنّها إسرائيل على أهالي قطاع غزة منذ عام 1948 حتى الآن، واصفا حصار إسرائيل لقطاع غزة بـ«القاتل الصامت».

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية، لنظر دعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، والمُذاعة عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ النظام الدولي فشل في منع الإبادة الجماعية التي تحدث في قطاع غزة، ومستقبل أهالي غزة يتوقف على القرار التي ستصدره المحكمة.

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.