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الخميس 11 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تعرف على مواجهات المصريين اليوم فى بطولة فلوريدا المفتوحة للإسكواش 2024

اسكواش
اسكواش
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تتجه أنظار عشاق القفص الزجاجى، اليوم الخميس، نحو الولايات المتحدة الأمريكية، لمتابعة ختام الدور الثانى من بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024.
 

وتستضيف الولايات المتحدة الأمريكية، بطولة "فلوريدا المفتوحة للأسكواش"، خلال الفترة بين 9 إلى 15 يناير الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 110 ألف دولار للرجال ومثلهم للسيدات.
 

وتشهد البطولة مشاركة 17 لاعباً ولاعبة من مصر، بواقع 6 لاعبين فى منافسات الرجال، و11 لاعبة في منافسات السيدات.
 

وسوف تشهد الليلة مواجهات قوية للمصريين جاءت كالتالى: 
- الساعة 7.00 مساءًا : محمد الشربينى × جريجوار مارش .
- الساعة 8.00 مساءًا : فريدة محمد × توماتو هوو .
- الساعة 10.00 مساءًا : نوران جوهر × زينة ميكوي . 
- الساعة 11.30 مساءًا : مصطفى عسل × ليونيل كارديناس .
- الساعة 12.30 مساءًا : هانيا الحمامى × نور أبو المكارم .
- الساعة 2.30 صباحًا : أمينة عرفى × كنزى أيمن .

وتشهد تلك البطولة، عودة المصرية نوران جوهر، المصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، إلى الملعب الزجاجي بعد تعافيها من الإصابة القوية التي لحقت بها في بطولة قطر كلاسيك التي أقيمت بالدوحة سبتمبر الماضي. 

القفص الزجاجى بطولة فلوريدا المفتوحة للأسكواش 2024 مواجهات قوية للمصرين