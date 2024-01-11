عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا: إسرائيل عرضت الفلسطينيين لحملات قصف ممنهجة

قال تمبيكا نجكوكايتوبي، عضو الفريق القانوني لجنوب أفريقيا، إن إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، حيث منعت دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية والمياه والوقود إلى قطاع غزة.

وتابع، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل هجرت 85% من الفلسطينيين في قطاع غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا معرضين للخطر، أى نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القصف الإسرائيلي.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي، فيما عرضت إسرائيل الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما.