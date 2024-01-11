روسيا تصدر 1.5 مليون طن حبوب خلال الأسبوع الأول من 2024

صدرت روسيا أكثر من 1.5 مليون طن من الحبوب في الفترة من 1 إلى 9 يناير 2024، بزيادة قدرها 155 ألف طن على أساس سنوي، حسبما ذكرت الخدمة الفيدرالية الروسية للرقابة البيطرية والصحة النباتية (روسيلخوزنادزور).

وقالت الهيئة في بيان إن "حجم شحنات منتجات الحبوب الروسية في الفترة من 1 يناير إلى 9 يناير 2024 تجاوز 1.5 مليون طن (+155 ألف طن مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023)"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال روسيلخوزنادزور إنه في العام الماضي، تم تصدير منتجات الحبوب الروسية إلى 101 دولة. وفي عام 2023، حدثت زيادة في عمليات التسليم إلى البلدان الصديقة، بما في ذلك الصين والبرازيل وتنزانيا واليمن وبنغلاديش وتونس، بالإضافة إلى أسواق جديدة في أفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق وشرق آسيا.

وأضافت الخدمة أن القمح والشعير والذرة وفول الصويا كانت محاصيل التصدير الرئيسية وتظل تركيا المستورد الرئيسي للحبوب والقمح الروسي والاتحاد الروسي للدول المصدرة للحبوب.

علاوة على ذلك، وبالحديث عن تصدير الحبوب، فإن روسيا لا ترى حتى الآن أي آفاق لاستئناف مبادرة حبوب البحر الأسود، حسبما قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي فيكتوريا أبرامشينكو في مقابلة مع سبوتنيك.