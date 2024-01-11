النيابة تكشف تفاصيل العثور على جثة جواهرجي في ترعة بأبو النمرس

صرحت النيابة العامة بجنوب الجيزة بدفن جثمان جواهرجي شاب، عثر على جثته طافية أعلى مصرف بمدينة أبو النمرس جنوب الجيزة.

وكشفت تحقيقات النيابة في الواقعة عن عدم وجود شبهة جنائية في الحادث وأن الوفاة جاءت بسبب “اسفكسيا الغرق” حيث أنه بانتقال النيابة العامة لمعاينة جثمان المتوفي وموقع الحادث طلبت بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور علي الجثة "مصرف مائي بطريق مجاور لطريق البحارة بمنطقة أبو النمرس".

وكشف تفريغ كاميرات المراقبة، أن اخر ظهور للضحية أثناء سيره مستقلا دراجته النارية، ثم انحرف إطارها عن الطريق الأسفلتي، وسقط في مياه الترعه، ولعدم إجادته للسباحة غرق عقب فشله في الخروج مرة أخرى، كما تم العثور على حقيبة الجواهرجي التي تحتوي على مبلغ مالي، وكمية من المصوغات الذهبية اعتاد أن يحملها بحوزته أثناء عودته من محله.

وكانت أسرة الجواهرجي كانت قد حررت في وقت سابق بلاغًا بتغيبه بعدما تأخر في العودة إلى المنزل، وعندما تم العثور على جثته طافيا على المياه، تم إبلاغهم بمواصفاته ليذهبوا لمشرحة المستشفى، وتعرفوا على جثمانه.

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي، أفاد بالعثور على جثة طافية على أحد المصارف في طريق البحارة بدائرة أبو النمرس، بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات، العثور على جثمان الجواهرجي المبلغ بإختفائه، يرتدي كامل ملابسه، وجرى نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، حيث جرى تتبع خطوط سير المجني عليه، مع تتبع المكالمات الأخيرة وفحص دائرة العلاقات، ومراجعة كاميرات المراقبة في خطوط السير المحتملة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.