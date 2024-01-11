جنوب إفريقيا: إسرائيل ألقت 6000 قنبلة على غزة في أول ثلاثة أسابيع من العدوان

قال ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضاف ، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في غزة غير ممكنة، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لقصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل 6000 قنبلة على قطاع غزة في أول ثلاثة أسابيع من القصف عبر طائراتها وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين.

وتابع أضاف، أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة، فكل الادلة التي ذكرناها امام المحكمة تثبت توافر النية لدي إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطنيين باستخدمها أسلحة دمار شامل استهدف المدنيين ودمرت منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع.

وانطلقت منذ قليل أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.