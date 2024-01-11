ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

جنوب إفريقيا: إسرائيل ألقت 6000 قنبلة على غزة في أول ثلاثة أسابيع من العدوان

ممثل جنوب إفريقيا
ممثل جنوب إفريقيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، إن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية.

وأضاف ، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في غزة غير ممكنة، خاصة وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لقصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع، حيث ألقت إسرائيل 6000 قنبلة على قطاع غزة في أول ثلاثة أسابيع من القصف عبر طائراتها وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين.

وتابع أضاف، أن ما أثبتته الوقائع في قطاع غزة يقتضي تدخل هذه المحكمة، فكل الادلة التي ذكرناها امام المحكمة تثبت توافر النية لدي إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطنيين باستخدمها أسلحة دمار شامل استهدف المدنيين ودمرت منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في القطاع.

وانطلقت منذ قليل أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

ممثل جنوب أفريقيا منع الإبادة الجماعية الاحتلال إسرائيل