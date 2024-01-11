ممثل جنوب إفريقيا بـ«العدل الدولية»: إسرائيل تعرض الفلسطينيين لفصل عنصري

شكر ممثل جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، الشكر والتقدير للمحكمة لاستجابتها السريعة واجتماعها؛ تلبية لطلب جنوب إفريقيا من أجل النظر في الدعوى حول اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد الشعب الفلسطيني، وتعريضهم للعنصرية على مدى عقود.

وأضاف، خلال كلمته أمام جلسة محكمة العدل الدولية المتعلقة بالنظر لدعوى اتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب ضد أهالي غزة، عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ طلب جنوب إفريقيا يتحدث عن النكبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني منذ 48 بالقرن الماضي، والتي انتزعت وهجّرت آلافًا من الشعب الفلسطيني ومنعتهم من حقوقهم المعترف بها دوليًا لتقرير المصير والعودة كلاجئين إلى بيوتهم وقراهم بالدولة التي تُعرف الآن باسم «إسرائيل».

وتابع ممثل جنوب إفريقيا أنّ النظام الإسرائيلي وسياسته يُعرّض الشعب الفلسطيني لفصل عنصري على مدار عقود طويلة، وينتهك حقوق الإنسان، ويكثف من الجرائم الإنسانية في فلسطين.