ممثل جنوب إفريقيا: وزير الطاقة الإسرائيلي أمر بمنع دخول المياه والوقود لغزة

قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة يعكس محاولة إبادة جماعية ونية الاحتلال لارتكاب جرائم بالقطاع.

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع لثلاث مراحل من التفتيش، مشيرا إلى أن النية بارتكاب إبـادة جماعية في قطاع غزة متوفرة لدى إسرائيل.

وأكد أن وزير الطاقة الإسرائيلي أمر بمنع دخول المياه والوقود إلى قطاع غزة.

ولفت ممثل جنوب أفريقيا إلى أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو غزة من على وجه الأرض ووزير الدفاع قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية.