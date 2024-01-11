ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ممثل جنوب إفريقيا: وزير الطاقة الإسرائيلي أمر بمنع دخول المياه والوقود لغزة

جانب من أعمال أولى
جانب من أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل تقصف وتقنص النساء والأطفال في قطاع غزة، مؤكدا أن ما يحدث في قطاع غزة يعكس محاولة إبادة جماعية ونية الاحتلال لارتكاب جرائم بالقطاع. 

وأضاف ممثل جنوب إفريقيا، أن شاحنات المساعدات التي تدخل قطاع غزة تخضع لثلاث مراحل من التفتيش، مشيرا إلى أن النية بارتكاب إبـادة جماعية في قطاع غزة متوفرة لدى إسرائيل. 

وأكد أن وزير الطاقة الإسرائيلي أمر بمنع دخول المياه والوقود إلى قطاع غزة.

ولفت ممثل جنوب أفريقيا إلى أن نائب رئيس الكنيست دعا إلى محو غزة من على وجه الأرض ووزير الدفاع قال إنهم يحاربون حيوانات بشرية. 

دعوى جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية إسرائيل الاحتلال ابادة جماعية