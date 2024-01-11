وزير العدل الجنوب أفريقي: تدمير فلسطين لم يبدأ 7 أكتوبر بل هو استعمار من 76 عاما

قال "رونالد لامولا" وزير العدل في الجنوب أفريقي، إننا نفكر في الشعب الفلسطيني، ونفعل هذا ونحن نعلم أننا جزء من الإنسانية، مؤكدًا أن هذه هي الروح التي نسعى ونأتي بها إلى المحكمة وهذا التزام للشعب الفلسطيني.

وأضاف "لامولا" خلال كلمته ممثل أمام محكمة العدل الدولية، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الخميس، أن الإنسانية هي الروح في جنوب أفريقيا التي تقدمت بهذا الطلب لمنع وعقاب جريمة الإبادة الجماعية، مؤكدًا أن العنف والتدمير في فلسطين وإسرائيل لم يبدأ منذ السابع من أكتوبر 2023 بل هو استعمار لـ76 عامًا.

وأوضح، أنه منذ 7 أكتوبر وإسرائيل تسطير على القطاع والمياه والكهرباء والبنية التحتية، بالإضافة إلى أن الخروج والدخول من القطاع ممنوع، كما أن إسرائيل تدير المعبرين المدنيين لقطاع غزة وتتحكم تحكم كامل فيهما.

انطلقت، اليوم الخميس، أعمال أولى جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في دعوى جنوب إفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وكانت جنوب أفريقيا قد قدمت في التاسع والعشرين من شهر ديسمبر الماضي دعوى ضد إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال، على خلفية تورطها في "أعمال إبادة جماعية" ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.