ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: إسرائيل استخدمت أسلحة دمار شامل استهدفت المدنيين

قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن كميات المياه في قطاع غزة غير كافة والصحة العالمية حذرت من انتشار الأمراض والأوبئة، مؤكدا أن الهجمة العسكرية الإسرائيلية على القطاع الصحي في غزة جعلت الحياة مستحيلة.

وأضاف ممثل جنوب أفريقيا، خلال جلسة النظر في الدعوى، أن المصابين في قطاع غزة محرومون من الرعاية الصحية اللازمة لإنقاذ حياتهم، مشيرا إلى أن الأمراض والجوع تفتك بقطاع غزة.

وأوضح ممثل جنوب أفريقيا، أن إسرائيل استخدمت أسلحة دمار شامل استهدفت المدنيين ودمرت منازل الفلسطينيين والبنية التحتية في قطاع غزة.