ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها

كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة إلى والدها، الذي رحل عن عالمنا منذ 40 يومًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال ذهابه لزيارتها، مؤكدة خلال منشورها على عدم استيعابها حتى الآن خبر الوفاة.

ووجهت ريهام رسالتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أربعين يوم يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة، لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك.. لسه بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمة لحد ما أدرك أنه كابوس".

وتابعت ريهام: "بس مابيتصحيش منه من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا، خسرت إحساسي إني بنت بتجري على أبوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فاجأه كبرت أوي".

واختتمت رسالتها قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة على قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك".