ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

ريهام عبد الغفور توجه رسالة مؤثرة لوالدها

ريهام عبدالغفور مع
ريهام عبدالغفور مع والدها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

كتبت الفنانة ريهام عبد الغفور رسالة مؤثرة إلى والدها، الذي رحل عن عالمنا منذ 40 يومًا، بعد تعرضه لحادث سير مروع خلال ذهابه لزيارتها، مؤكدة خلال منشورها على عدم استيعابها حتى الآن خبر الوفاة.

ووجهت ريهام رسالتها عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وقالت: "أربعين يوم يا حبيبي.. لسه مش قادرة أصدق إنه حقيقة، لسه مستنياك ترجع عشان أحكيلك.. لسه بصحى كل يوم أفتكر إنه كان كابوس وأفرح إني كنت نايمة لحد ما أدرك أنه كابوس".

وتابعت ريهام: "بس مابيتصحيش منه من أربعين يوم خسرت أقرب إنسان ليا في الدنيا وخسرت معاه الإحساس بالأمان والسند والراحة والدفا، خسرت إحساسي إني بنت بتجري على أبوها تحكي له وتشكي له كل حاجة فاجأه كبرت أوي".

واختتمت رسالتها قائلة: "الله يرحمك يا حبيبي ويسعدك في الجنة على قد ما كنت عايش تسعد كل اللي حواليك".

ريهام عبدالغفور عبر إنستجرام
ريهام عبدالغفور أشرف عبدالغفور رسالة ريهام عبدالغفور