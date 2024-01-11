“ كان بيحبها”.. أقوال أسرة موظف حاول قتل ابنته وإلقائها من أعلى فندق بالهرم

استعلمت النيابة العامة بجنوب الجيزة، عن الحالة الصحية لفتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، أصيبت بجروح من سكين أثناء تواجدها في فندق رفقة والدها، تمهيدًا لاستجوابها حول الواقعة، وأفادت التحقيقات أن المتهم هو والدها إذ أقدم على محاولة ذبحها، وشرع في إلقائها من شرفة الفندق الذي يقع بمنطقة الأهرامات، ولكن تدخل موظفو أمن الفندق وأنقذوا الفتاة عقب استغاثتها، وطلبت النيابة تقريرا طبيا وافيا عن الحالة الصحية للفتاة المجني عليه، وتحريات المباحث حول الواقعة، وقررت حبس الأب المتهم على ذمة التحقيقات.

والدة الفتاة: أبوها بيحبها وتعبان بقاله فترة

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطفلة ووالدتها التي أكدت أن والد الطفلة “ موظف” يحب بنته كثيرًا ولكن في الفترة الأخيرة أصيب بحالة عصبية، وفي يوم الواقعة اصطحب الفتاة بحجة الخروج إلي التنزه، وتوجه بها إلى أكثر من منطقة، حتي قرر أن يأخذها إلى الفندق، وأثناء تواجدهما في “ روف” الفندق استل سكينة من “ البار” وحاول ذبحا وإلقائها من أعلي سطح الفندق، لكن يقظة رجال أمن الفندق أنقذت الفتاة.

بداية الواقعة.. بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا من مسؤولي فندق شهير بالهرم حول محاولة ذبح فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا، على يد والدها “موظف”، وأكد موظفو الفندق أن المتهم كان تظهر عليه علامات عدم الاتزان النفسي أثناء دخوله للفندق، مما أثار شكوكهم وجعلهم يراقبون تحركاته باستمرار.

وجرى نقل الطفلة المصابة إلى مستشفي الهرم بعد الحادثة، وتحفظت القوات علي المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.