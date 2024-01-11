مائل للبرودة وشبورة ..الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يسود طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، و مائل للدافىء علي جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر علي اغلب الانحاء ويتكون الصقيع علي المزروعات علي وسط سيناء ومحافظة الوادي الجديد.

ويشهد الجمعة شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجة البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وهناك أمطار خفيفة إلى متوسطة علي مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجة البحرى على فترات متقطعة، ونشاط رياح علي مناطق من السواحل الشمالية الغربية وتكون مثيرة للرمال والاتربة علي غرب البلاد علي فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى والوجه البحري 18 للعظمى 10 درجة، وعلى السواحل الشمالية 18 للعظمى والصغرى 10 درجة، وجنوب سيناء وجبال البحر الأحمر 22 للعظمى والصغرى 14 وعلى شمال الصعيد 18 والصغرى 5 ، وعلى جنوب الصعيد 21 للعظمى 10 درجة .