ممثل جنوب أفريقيا: إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى غزة

قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل فرضت ظروفا على قطاع غزة يستحيل معها استمرار الحياة، مضيفا أن إسرائيل منعت دخول المساعدات الإنسانية والمياه والوقود إلى قطاع غزة.

وأكد ممثل جنوب أفريقيا، خلال جلسة محكمة العدل الدولية للنظر في الدعوى ضد إسرائيل، أن إسرائيل هجرت 85% من الفلسطينيين في قطاع غزة دون أي مراكز للإيواء وأصبحوا معرضين للخطر.

وأشارت إلى أن نصف مليون فلسطيني في قطاع غزة بلا منشآت سكنية جراء القـصف الإسرائيلي، مؤكدا أن 80% من الفلسطينيين في قطاع غزة يعانون مستويات عالية من الجوع تصل إلى حد انعدام الأمن الغذائي.