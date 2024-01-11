خلال عام 2023.. "مشروعك المنوفية" ينفذ 331 مشروعاً وساهم فى توفير 610 فرص عمل

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية " مشروعك " خلال عام 2023، والذي ساهم في تنفيذ331 مشروع ، بتمويل ما يقرب من 78 مليون جنيه وتوفير 610 فرص عمل بنطاق المحافظة.

ويأتي هذا في إطار تكليفات القيادة السياسية بتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ثقافة العمل الحر والتي تساهم في رفع مستوى الحياة المعيشية للمواطنين والحد من البطالة .

وأشار محافظ المنوفية، إلي أنه خلال شهر ديسمبر الماضي وفر المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية 31 فرصة عمل وذلك من خلال تنفيذ 14 مشروع متنوع بنطاق المحافظة بقيمة إجمالية بلغت 3 مليون و 446 ألف جنيه ، لافتاً إلى أن مشروعك يخدم جميع المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها من المشروعات الصغيرة ، مؤكداً أن برنامج " مشروعك" عزز وبشكل ملموس من جهود المحافظة فى مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات ، ودعم جهود الدولة المصرية فى الإتجاه نحو التصنيع الإنتاج تنفيذاً لرؤية مصر 2030.

وأثنى المحافظ على المبادرة التي تنفذها وزارة التنمية المحلية بمشاركة عدد من البنوك بهدف خلق فرص عمل جادة للشباب لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر.

ووجه محافظ المنوفية القائمين على البرنامج بضرورة فتح قنوات جديدة لتيسير كافة الإجراءات وتنويع المشروعات لتلبية احتياجات السوق من المنتجات المختلفة، مؤكدا توفير كافة سبل الدعم والرعاية للشباب الراغبين فى الحصول على تمويل لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة وتوفير التدريب الفنى والإدارى لهم للإستفادة من جميع مميزات البرنامج، لما يمثله البرنامج من دور محورى فى تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات، وخلق جيل جديد من المستثمرين الشباب مما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة ، وذلك فى إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين .