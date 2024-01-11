السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 959 / 946 سياحي القاهرة / الإسماعيلية

أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية والعكس.

حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 959 القاهرة / الإسماعيلية ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 946 الاسماعيلية / القاهرة بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية.

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة والهيئة تسعي دائما للعمل على راحة جمهور الركاب .