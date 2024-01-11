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الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السكة الحديد: تعديل تركيب قطاري 959 / 946 سياحي القاهرة / الإسماعيلية

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد
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أعلنت هيئة السكة الحديد عن تعديل تركيب قطارى 959 / 946 سياحى القاهرة / الإسماعيلية والعكس. 
حيث تقرر اعتباراً من يوم السبت الموافق 13 / 1 / 2024  تعديل تركيب قطار 959 القاهرة / الإسماعيلية ليتكون من 8 عربات ثالثة مكيفة، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 / 1 / 2024 تعديل تركيب قطار 946 الاسماعيلية / القاهرة  بنفس التركيب الوارد به قطار 959 وبنفس جداولهم الحالية. 

يأتي ذلك فى إطار حرص الهيئة القومية لسكك حديد مصر على تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب وفى ظل التحديث المستمر بكافة قطاعات الهيئة وبخاصة قطاع الوحدات المتحركة والهيئة تسعي دائما للعمل على راحة جمهور الركاب .

هيئة السكة الحديد السكة الحديد الإسماعيلية