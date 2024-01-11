وزير العدل الجنوب أفريقي: قدمنا دعوى لمنع جرائم الإبادة الجماعية في غزة

قال وزير العدل الجنوب إفريقي، أمام محكمة العدل الدولية، إننا قدمنا دعوى للمحكمة لمنع جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة.

وأضاف أن إسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.

وانطلقت منذ قليل أولى جلسات محكمة العدل الدولية في دعوى جنوب أفريقيا ضد جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين.

وسيتم اليوم الاستماع إلى طلب جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، باتخاذ إجراءات طارئة لوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

واستندت في دعواها أمام المحكمة إلى اتفاقية منع الإبادة الجماعية، ووجهت تهما للاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بالقتل المتعمد للفلسطينيين.

واستندت جنوب أفريقيا في اتهامها لإسرائيل إلى التصريحات التحريضية لمسؤولي الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسهم نتنياهو.