محافظ الجيزة: رصف وتطوير شامل لطرق طراد النيل والمنصورية بأوسيم ومنشأة القناطر

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أعمال التطوير الجارية بطريق طراد النيل وطريق المنصورية للوقوف على نسب التنفيذ والالتزام بأعلى معايير الجودة لتحقيق الانسيابية المرورية اللازمة لكونهما من أهم المحاور المرورية بالمحافظة، ذلك خلال جولته لمتابعة أعمال التطوير بمراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة.

وخلال مروره على أعمال التطوير بطريق طراد النيل وجه المحافظ بسرعة تمهيد مساحات الأراضى أملاك الدولة التى تم ضمها حديثاً للطريق بعد إزالة التعديات الواقعة عليها نطاق مركز ومدينة أوسيم لسرعة بدء أعمال التطوير، مشيراً إلى ضرورة بحث إقامة عدد من المواقف الحضارية وساحات الإنتظار لمنع الانتظار الخاطئ للمركبات بنهر الطريق تحقيقاً للانضباط والسيولة المرورية.

وشدد المحافظ على مدير مديرية الطرق يسرعة الانتهاء من أعمال التجهيزات اللازمة لطريق طراد النيل بطول ٤ كم والتى تضم إزالة طبقه الطريق المتهالكة وتمهيده وإنشاء الحوائط الساندة على جانبي الطريق ووضع طبقة الأساس لاستكمال عملية الرصف.

وأكد راشد على رؤساء مراكز ومدن أوسيم ومنشأة القناطر وكرداسة بالتعاون مع مديرية الطرق وبالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية والشركات المنفذة للأعمال لتوفير متطلباتها وإستمرار المتابعة الميدانية للإلتزام بالجداول الزمنية المحددة للإنتهاء منها، مع مراعاة الحركة المرورية ورفع ناتج الأعمال أولاً بأول.

وخلال متابعته لأعمال التطوير الجارية بطريق المنصورية نطاق مركز ومدينة منشأة القناطر حرص المحافظ على متابعة أعمال رفع كفاءة أسوار المنشآت والعقارات المقامة على جانبى الطريق موجهاً بضرورة إلزام تلك الوحدات بخط التنظيم بمختلف قطاعات التطوير ورفع ناتج الأعمال والأتربة على جانبى الطريق لعدم إعاقة الحركة المرورية.

رافق المحافظ الأستاذ إبراهيم الشهابى نائب المحافظ و أيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومحمد نور السكرتير المساعدو اللواء أحمد السكرى رئيس حى الوراق و فرج عبدالعاطى رئيس مركز ومدينة أوسيم ومحمد عبدالراضى رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالجيزة.