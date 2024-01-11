وزير العدل الجنوب أفريقي: رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود

قال وزير العدل الجنوب أفريقي، رونالد لامولا، أمام محكمة العدل الدولية: إننا قدمنا دعوى للمحكمة لمنع جـرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، مؤكدا أن إسرائيل تسيطر على قطاع غزة والمياه والكهرباء والبنية التحتية والدخول والخروج من القطاع.

وأشار وزير العدل الجنوب أفريقي، إلى أننا نندد باستهداف الاحتلال الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، لافتا إلى أن رد إسرائيل على هجوم 7 أكتوبر تجاوز كل الحدود.

وأوضح أن فريقا من 6 مستشارين سينضم إلينا لتوضيح تفاصيل جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.