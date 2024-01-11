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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل: إسرائيل عرَّضت الفلسطينيين لواحدة من حملات القصف الممنهجة

ممثل جنوب أفريقيا
ممثل جنوب أفريقيا
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 قال ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن إسرائيل عرَّضت الفلسطينيين في غزة لواحدة من حملات القصف الممنهجة في العصر الحديث على مدار 96 يوما. 

وأكد ممثل جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاقية منع الإبادة الجماعية. 

وأشار إلى أن ممارسات إسرائيل تجعل الحياة في قطاع غزة غير ممكنة، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة يتعرَّض لقصف إسرائيلي لا يتوقف بكل مكان بالقطاع. 

ولفت إلى أن إسرائيل ألقت 6000 قنبلة على قطاع غزة في أول ثلاثة أسابيع من القصف عبر طائراتها وقتلت عددا غير مسبوق من المدنيين. 

دعوى جنوب أفريقيا محكمة العدل الدولية