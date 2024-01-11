وزير الخارجية الأمريكي يصل القاهرة في آخر محطات جولته بالشرق الأوسط

عرضت فضائية القاهرة الإخبارية، خبرًا عاجلًا يفيد بوصول وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، القاهرة في محطتة الأخيرة في جولته بالشرق الأوسط، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.

وقبل وصوله للقاهرة زار بلينكن فلسطين الضفة الغربية، وإسرائيل، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، وتركيا، والمملكة الأردنية، واليونان.

وفي جميع المحطات نبه الوزير الأمريكي إلى خطر توسع الحرب بين حماس وإسرائيل إلى صراع إقليمي. وهذه هي رابع جولة لبلينكن في الشرق الأوسط منذ بدء الحرب بين الحركة الفلسطينية وتل أبيب قبل ثلاثة أشهر.