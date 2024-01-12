الصراع على لقب الهداف| منافسة خاصة بين نجوم كان لفك عقدة مولامبا.. ومطاردة صامويل إيتو

تشهد بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 في النسخة 34 التي تنطلق في كوت ديفوار، غدًا السبت، منافسة قوية بين نجوم القارة السمراء للظهور بشكل مميز وقيادة منتخباتهم إلى أبعد نقطة في الكان وتحقيق أرقام قياسية لكتابة أسمائهم بحروف من ذهب في تاريخ البطولة الأفريقية.

وتتسلط الأضواء في كان 2023 على عدد من النجوم، أبرزهم: محمد صلاح قائد منتخب مصر وهداف ليفربول الإنجليزي، وفيكتور أوسيمين مهاجم نيجيريا وهداف الدوري الإيطالي، وفينسنت أبو بكر قائد منتخب الكاميرون، ورياض محرز مع منتخب الجزائر، وساديو ماني مهاجم وهداف منتخب السنغال، للمنافسة على لقب هداف بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023.

ويخطط هؤلاء النجوم لتحقيق أرقام قياسية في بطولة أفريقيا في صراع الهدافين التاريخيين للبطولة، وتحطيم رقم المهاجم نداي مولامبا النجم الأسبق لمنتخب زائير جمهورية الكونغو الديمقراطية والذي يحمل الرقم القياسي في عدد الأهداف التي سجلها في نسخة واحدة بعدما أحرز 9 أهداف في بطولة كأس أفريقيا 1974 التي أقيمت في مصر، وهو أكبر عدد من الأهداف سجلها لاعب في نسخة واحدة.

وفشل معظم لاعبي أفريقيا في السنوات الماضية في الوصول أو تحطيم رقم نداي مولامبا، على أمل كسر العقدة في النسخة الحالية.

يذكر أن النجم الكاميروني فينسنت أبوبكر مهاجم الأسود غير المروضة كان قريبا من معادلة رقم مولامبا في النسخة الماضية التي أقيمت في الكاميرون بعدما أحرز 8 أهداف، لكنه فشل في معادلة رقم مهاجم زئير السابق والهداف التاريخي لبطولة أمم أفريقيا والذي ظل صامدا على مدار نصف قرن من الزمان.

كما يسعي بعض اللاعبين في النسخة الحالية من بطولة كأس أفريقيا لمطاردة أو تحطيم رقم النجم صامويل إيتو لاعب منتخب الكاميرون والهداف التاريخي لبطولة أمم أفريقيا برصيد 18 هدفا وتخطى الوصيف لوران بوكو مهاجم منتخب كوت ديفوار السابق والذي أحرز 14 هدفا في صراع خاص على لقب الهداف التاريخي للبطولة.

ويعتبر المهاجم الغاني أندريه أيو، أقرب المرشحين للاقتراب من رقم صامويل إيتو وتخطي رقم الإيفواري لوران بوكو في صراع الهدافين حيث أحرز أيو 10 أهداف في البطولة، ونفس الأمر بالنسبة للمهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر الذي يمتلك 9 أهداف وأمامه فرصة خاصة أن اللاعب سجل 8 أهداف في النسخة الماضية وحصل على لقب هداف البطولة، كما يتواجد في دائرة المنافسة كل من السنغالي ساديو ماني برصيد 8 أهداف والثلاثي العربي النجم المصري محمد صلاح مع منتخب الفراعنة والتونسي يوسف المساكني، والجزائري رياض محرز حيث يمتلك المساكني 7 أهداف وسجل صلاح ومحرز 6 أهداف لكل منهما.