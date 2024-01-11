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الخميس 11 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

"القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة" ندوة بمدينة الحسنة بوسط سيناء

ندوة تحت عنوان
ندوة تحت عنوان " القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة" بمد
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نفذت وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة ندوة تحت عنوان "القضاء على البطالة لتوفير حياة كريمة" ناقشت خلالها طرق توفير فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كزواج القاصرات، وغلاء المهور، والطلاق، والإدمان لدى الشباب

وأشارت عبير عاشور مدير وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، إلى أن الندوة ناقشت عددا من المشكلات المرتبطة بالقضية السكانية كالبطالة، طرق توفير فرص عمل جادة  للشباب للمساهمة فى تحقيق التنمية المستدامة للنهوض  بالخصائص السكانية ، تحقيق مستوى معيشى افضل لابناء وسط سيناء وفقا لرؤية مصر ٢٠٣٠

و قالت أمانى احمد حسن مدير وحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إن الندوة تأتى ضمن خطة العمل التى وضعتها المحافظة لحل القضية السكانية ضمن تكليفات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تعليمات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إشراف  العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، ارشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية 
وبدوره لفت خالد عبد الحليم المنسق الإعلامى لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة، إلى أن الندوة ناقشت التعريف بوحدة السكان ، دورها الفاعل فى حل المشكلة السكانية ، التعريف بالمنسق السكانى ، دوره فى العمل بوحدة السكان
واوضح  عبدالحليم، أن الندوة عقدت بالقاعة الرئيسية بمجلس مدينة الحسنة برئاسة سعد خليل بغدادي رئيس مجلس ، مدينة الحسنة، حضور محمد احمد المغربى سكرتير المجلس، سكرتيرى الوحدات المحلية بمركز ومدينة الحسنة، مديرى الادارات برئاسة المجلس، أعضاء وحدة السكان الفرعية بمدينة الحسنة، عددا من الشباب من الجنسين.

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