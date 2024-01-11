ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 12 سفينة، بينما غادر عدد 10 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 21697 طنا تشمل : 5905 أطنان رمل و3480 طن مولاس و12312 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32243 طنا تشمل: 10437 طن خردة و6300 طن ذرة و8906 طن قمح و100 طن فول و6500 طن أبلاكاش.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 939 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 306 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3267 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 141209 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 231010 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 5146 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم أبو راضي وطنطا، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4558 شاحنة .