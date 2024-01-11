"فيفا" يخصم 100 ألف دولار من مكافأة الأهلى في مونديال الأندية بسبب “الشحات”

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا توقيع غرامة مالية على النادي الأهلي خلال بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي أقيمت في السعودية في ديسمبر الماضي.



وحصل الأهلي على الميدالية البرونزية والمركز الثالث في كأس العالم للأندية 2023 بعد الفوز على أوراوا ريد دياموندز الياباني في مباراة تحديد المركز الثالث.

ووقع فيفا غرامة مالية على الأهلي قدرها 100 ألف دولار بسبب الاشاره التي احتفل بها ثنائي الفريق أكرم توفيق وحسين الشحات لدعم فلسطين، حيث اعتبرها مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم واللجنة المنظمة لمونديال الأندية إشارة سياسية.



ومن المنتظر أن يتم خصم قيمة الغرامة من مكافأة الفوز بالميدالية البرونزية.

وينتظر مسؤولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، استلام مكافأة الحصول على برونزية كأس العالم للأندية، التي حققها مؤخرًا في البطولة التي أقيمت في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية .

ويرسل مسئولو الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" خلال الأيام المقبلة مبلغ 2.5 مليون دولار ما يعادل 77 مليون جنيه للنادي الأهلي عقب انتهاء اجازه أعياد الكريسماس.