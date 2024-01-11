السكان يلتزمون المنازل.. رئيس الإكوادور يعلن الحرب على الإرهاب

قال الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، اليوم الخميس، إن البلاد في حالة حرب ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس الإكوادور: "الآن هناك صراع مسلح داخلي، وعندما يتعلق الأمر بالإرهابيين ونحن في حالة حرب، يتم تطبيق قوانين مختلفة لمكافحتهم"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال إريك، وهو مواطن من الإكوادور، ويعيش ويدرس في روسيا، لـ RT إن سكان البلاد يحاولون عدم مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وإذا أمكن، العمل عن بعد.

وشهدت الإكوادور خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا ساخنة، بسبب النزاع المسلح لتجار المخدرات في البلاد التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبدأت الأزمة بفرار أخطر رجال العصابات في الإكوادور خوسيه أدولفو ماسياس، الملقب بـ"فيتو" من سجن جواياكيل جنوب غرب البلاد، وتسبب ذلك في رفع بيرو المجاورة للإكوادور رفع حالة الطوارئ في كل المناطق على حدودها مع الإكوادور التي تمتد أكثر من 1400 كيلومتر.