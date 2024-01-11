ads
الخميس 11 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

السكان يلتزمون المنازل.. رئيس الإكوادور يعلن الحرب على الإرهاب

رئيس الإكوادور
رئيس الإكوادور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا، اليوم الخميس، إن البلاد في حالة حرب ضد الإرهاب.

وأضاف رئيس الإكوادور: "الآن هناك صراع مسلح داخلي، وعندما يتعلق الأمر بالإرهابيين ونحن في حالة حرب، يتم تطبيق قوانين مختلفة لمكافحتهم"، بحسب ما أورده موقع "روسيا اليوم".

وفي وقت سابق، قال إريك، وهو مواطن من الإكوادور، ويعيش ويدرس في روسيا، لـ RT إن سكان البلاد يحاولون عدم مغادرة منازلهم إلا في حالة الضرورة القصوى، وإذا أمكن، العمل عن بعد.

وشهدت الإكوادور خلال الأيام القليلة الماضية أحداثا ساخنة، بسبب النزاع المسلح لتجار المخدرات في البلاد التي أسفرت عن مقتل 10 أشخاص.

وبدأت الأزمة بفرار أخطر رجال العصابات في الإكوادور خوسيه أدولفو ماسياس، الملقب بـ"فيتو" من سجن جواياكيل جنوب غرب البلاد، وتسبب ذلك في رفع بيرو المجاورة للإكوادور رفع حالة الطوارئ في كل المناطق على حدودها مع الإكوادور التي تمتد أكثر من 1400 كيلومتر.

رئيس الإكوادور يعلن الحرب على الإرهاب الحرب على الإرهاب رئيس الإكوادور